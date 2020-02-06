1.4 مليار أرباح «دبي التجاري» في 2019 بنمو 20.5%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



ارتفعت أرباح بنك دبي التجاري الصافية إلى 1.4 مليار درهم في 2019، بزيادة 20.5% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 3.03 مليار بنسبة 11.3% نتيجة للارتفاع في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى.

وسجل البنك ارتفاعاً في المصاريف التشغيلية بنسبة 3.1% لتصل إلى 885 مليون درهم، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية 15.1% لتصل إلى 2.15 مليار درهم.

وبنهاية العام، حافظت نسبة كفاية رأس المال على مستواها القوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 14.01% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس مال حقوق الملكية العادية 12.85%.

وارتفع إجمالي القروض والتسليفات بنسبة 18.5% ليصل إلى 64.0 مليار درهم، وارتفع صافي القروض والتسلفيات والبالغ 60.2 مليار درهم بنسبة 18.1%.

وارتفعت مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة 6.2%. واستمر البنك بالإدارة المنضبطة للمصاريف مع زيادة الاستثمار في القدرات الرقمية من أجل دعم نمو الأعمال وتقديم خدمات أفضل للعملاء.

واصل معدل كفاءة التشغيل (الكلفة إلى الدخل) التحسن ليصل إلى 29.2% (2018: 31.5%).



الميزانية العمومية

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بلغ إجمالي الموجودات 88.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2019 مرتفعاً بنسبة 18.8%، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 19.1% لتصل إلى 63.3 مليار درهم مقارنة ب 53.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2018. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة الكلفة ما نسبته 39.4% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 95.0%.



جودة الموجودات



تحسنت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 5.94% مقارنة ب 6.18% كما في 31 ديسمبر 2018. وتماشياً مع سياسته المتحفظة لاقتطاع مخصصات انخفاض القيمة قام البنك باقتطاع مخصصات انخفاض قيمة إضافية صافية بلغت 748 مليون درهم خلال عام 2019 ما أدى إلى تحسن نسبة تغطية القروض المصنفة لتصل إلى 83.14% مقارنة ب 77.82% عام 2018. حيث بلغ اجمالي مخصصات انخفاض القيمة 3.858 مليون درهم في 31 ديسمبر 2019.

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي: «تحققت هذه النتائج المميزة من خلال الالتزام بتنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة، كما وتعكس هذه النتائج التحسن المستمر في جميع قطاعات الأعمال. هذا وتوفر قاعدة رأس المال أساساً متيناً لنمو منضبط في السنوات القادمة من خلال نسب قوية للسيولة والموجودات السائلة المؤهلة والتي كانت أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المركزي».