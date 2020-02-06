«سوق أبوظبي» يطلق مؤشرات محلية جديدة بالتعاون مع «فوتسي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومؤسسة «فوتسي راسل»، أمس، اتفاقية تصبح فيها الأخيرة المسؤول الرئيسي عن مؤشرات الأسهم المحلية أبوظبي، في وقت كشف خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي للسوق، عن إدراجات جديدة العام الجاري، ستتبلور بصورة أوضح بنهاية الربع الأول، وذلك في سياق خطة طموحة لرفع جاذبية السوق وتعزيز مستويات السيولة.

وأكد المنصوري في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقية، أمس، أن السوق يستقبل الكثير من التساؤلات عن خطة الإدراجات الجديدة، من دون أن يحدد عددها أو في من القطاعات، منوهاً إلى أن الرؤية ستضح أكثر عن طبيعة هذه الإدراجات في الأيام المقبلة.

وقال المنصوري: نهدف للوصول بالسوق، إلى مكانة رفيعة، ورفع جاذبيته للإدراجات، وتعزيز مستويات السيولة، وزيادة وعي المستثمرين وثقتهم، كما أننا سنستثمر في البنية التحتية، والشراكات الخارجية، وتطوير التحول الرقمي المؤسسي، ورحلة المستثمر، موضحاً أن الشراكة من «فتوسي راسل» تعد واحدة من هذه الخطوات بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة.

وعقد «سوق أبوظبي للأوراق المالية» ومؤسسة «فوتسي راسل» الشركة المتخصصة في إعداد وتطوير المؤشرات المالية العالمية اتفاقية تصبح بموجبها «فوتسي راسل» المسؤول الرئيسي عن مؤشرات الأسهم المحلية في أبوظبي.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستبدأ «فوتسي راسل» في حساب المؤشر العام الذي يضم جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتسعة مؤشرات خاصة بالقطاع (البنوك، السلع الاستهلاكية، الطاقة، الخدمات المالية، الصناعات، التأمين، العقارات، الخدمات، والاتصالات).

كما يعتزم الجانبان التخطيط لإطلاق سلسلة جديدة من مؤشرات التمويل المستدام والمؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يدعم جهود السوق في مسيرته نحو تعزيز أدوات الاستثمار وتطوير مبادرات ابتكارية تخدم العملاء.

وأقيم حفل التوقيع، أمس في قاعة التداول الرئيسية بمقر السوق بحضور خالد بن شيبان المهيري، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد وقع الاتفاقية من جانب السوق خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي، وعن مؤسسة «فوتسي راسل» وقاص صمد الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وأوضح المنصوري:»نطمح إنشاء مؤشرات كثيرة في هذا الصدد، منها: مؤشرات في الطاقة الخضراء، والإستدامة، و قطاع العقارات، غير أن الخطوة الأولى تتمثل في البنية التحتية لخلق هذه المؤشرات». وأشار إلى أنه مع إطلاق معايير الإستدامة، بدأت الشركات المدرجة في السوق تتبنى هذه المعايير، في ظل توقعات بأن يبدأ إصدارها في أبريل/‏‏ نيسان، وأيار/‏‏ مايو، من العام الجاري، بالتزامن مع تقرير الإستددامة في ذات التوقيت.

وقال خليفة المنصوري: «تعد الاتفاقية ذات أهمية خاصة للسوق، إذ نتشرف بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن، للاستفادة من سمعة وخبرة «فوتسي راسل» في تطوير مؤشرات جديدة، حيث تتزامن هذه الاتفاقية مع استراتيجية السوق ADX One والرامية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للسوق، وتحسين تنافسية السوق العالمية».

وأضاف: «تتيح لنا هذه الاتفاقية إطلاق مؤشرات مبتكرة للتمويل المستدام، ومؤشرات أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تعزز من الفرص الاستثمارية وتدعم عمق السوق، بحيث تتمكن المؤسسات المالية والمستثمرين من استخدام المؤشرات الجديدة في قياس الأداء وإجراء أبحاث السوق ما يدعم أداء صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة».

وأكد أن السوق عقب تطبيق هذه المنهجية، سينتقل إلى فهرسة مشتركة كعلامة تجارية موحدة وفق منهجية مؤشر «فوتسي راسل»، حيث تغطي مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 66 شركة مدرجة بإجمالي رسملة سوقية تقارب 145 مليار دولار مع نهاية عام 2019.

من جانبه، قال وقاص صمد: «يسعدنا التعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وتقديم خبرتنا كمزود للمؤشرات العالمية لاستحداث نظام بيئي جديد للسوق، حيث ستعمل مجموعة المؤشرات الجديدة على توسيع قاعدة المستثمرين بإطلاق بدائل استثمارية جديدة من شأنها زيادة الاستثمارات المستدامة في الإمارات».

وبإطلاق هذه المؤشرات الجديدة، يؤكد سوق أبوظبي للأوراق المالية التزامه بتطوير عملياته في سبيل تحقيق هدفه الريادي الإقليمي لأن يصبح مركزاً استثمارياً رائداً في جعل الاستدامة جزءاً محورياً ضمن عملياته التشغيلية الرئيسية.