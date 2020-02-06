«دوبال القابضة» تبحث التعاون مع «كهرباء فرنسا» في 4 مجالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت شركة دوبال القابضة أنها وقعت مؤخراً على مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات كهرباء فرنسا (EDF) بهدف بحث سبل التعاون المحتمل في مجالات إنشاء محطات لتوليد الطاقة الحرارية، وأنظمة تبريد المناطق، والخدمات الاستشارية في حلول الطاقة المستدامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. هذا فضلاً عن فرص الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في البرازيل وغيرها من الدول.

وقّع المذكرة عبد الناصر بن كلبان بالنيابة عن دوبال القابضة، ولوران كليمان، المدير الإداري لكهرباء فرنسا في الشرق الأوسط، حيث أتت المذكرة لتؤكد على التزام القطاع بتمكين دولة الإمارات من تحقيق أهدافها الخاصة بالاستدامة.

قال عبد الناصر بن كلبان: «إنها لحظة مميزة لدوبال القابضة في مجال تنمية علاقتها مع مجموعة كهرباء فرنسا نحو شراكة ناجحة طويلة الأمد. كوننا الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في القطاعات الصناعية ومشاريع التعدين والطاقة، ستركز جهودنا المشتركة على تحقيق المزيد من التنمية الصناعية في دبي ودولة الإمارات، انسجاماً مع رؤية الحكومة».