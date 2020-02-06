شكرا لقرائتكم خبر عن أطول رحلة سيارة ذاتية القيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكملت سيارة «نيسان ليف» رحلة طولها 370 كيلومتراً بدون سائق في بريطانيا، وهي الرحلة الأطول والأشد تعقيداً في وقت تتسابق فيه شركات صناعة السيارات لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية.

وقطعت الرحلة من المركز الفني الأوروبي التابع للشركة اليابانية في كارنفيلد جنوب إنجلترا إلى مصنعها في ساندر لاند في الشمال الشرقي. وشملت الرحلة طرقاً بها الحد الأدنى من علامات المرور واستخدمت تكنولوجيا متطورة لتحديد المواقع ورادار رصد الضوء وتحديد الأبعاد. (رويترز)

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