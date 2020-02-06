شكرا لقرائتكم خبر عن 9585 % التضخم في فنزويلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت نسبة التضخم في فنزويلا 9.585,5% في 2019، بحسب أرقام رسمية نشرها الثلاثاء المصرف الوطني المركزي. وكان البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، أشار إلى تضخم بنسبة 7374% للفترة الزمنية نفسها.

وتوقع صندوق النقد الدولي تضخماً 200,000% للعام الذي شهد انخفاض قيمة البوليفار 98,6% ما استدعى اللجوء لاستخدام احتياطات البلاد من الدولار.

(أ ف ب)

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