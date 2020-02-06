شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك يستطلع آراء متابعيه لبناء مصنع جديد في تكساس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرح الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» المصنعة للسيارات الكهربائية سؤالاً عبر موقع تويتر لاستطلاع آراء المستخدمين في بناء مصنع ضخم جديد بولاية تكساس الأمريكية.

وأنشأ ماسك استطلاع رأي على تويتر تحت عنوان «جيجا تكساس؟» شارك فيه أكثر من 102 ألف شخص حتى الساعة 11:15 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي وأيد نحو 80% منهم بناء المصنع الضخم الجديد.

وتملك «تيسلا» في الوقت الراهن مصنعين ضخمين في الولايات المتحدة ومصنعا في مدينة شنغهاي الصينية. وأعلنت الشركة في نوفمبر/ تشرين الثاني عزمها بناء أول مصنع ومركز تصميم في أوروبا بالقرب من برلين.

(رويترز)

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