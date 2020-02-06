شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يعاود الإغلاق أعلى 29 ألف نقطة..و"ناسداك" يغلق عند أعلى مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل قوي خلال تعاملات الأربعاء معوضة الخسائر التي تكبدتها في الأسبوع الماضي حيث هدأت المخاوف بشأن فيروس كورونان وركز المستثمرون على بيانات اقتصادية إيجابية.



ونقلت "رويترز" عن مصادر في مراكز بحثية وجامعات صينية بأنه تم اكتشاف عقارين لعلاج فيروس كورونا لكن يجري اختبارهما على حالات للتاكد من فاعليتهما.



وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في الصين إلى نحو 500 شخص بينما أصيب أكثر من 24 الف شخص آخرين.



وكشفت بيانات حكومية عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 291 ألف وظيفة في الشهر الماضي اعلى من توقعات عند 150 ألفاً، فيما سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي نموا عند 55.5 نقطة في يناير/كانون الثاني مقارنة بتوقعات عند 55 نقطة.



هذا، وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 54 صوتاً لصالح تبرئة الرئيس "دونالد ترامب" من تهمتي استغلال سلطاته وعرقلة عمل الكونجرس، وبالتالي نجا "ترامب" من فخ عزله من منصبه.

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وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 2.3% وأغلق عند 50.75 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 51.8 دولار وأقل سعر عند 49.4 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 2.4% مغلقا عند 55.28 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 56.4 دولار وأقل سعر عند 54.05 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.7% (ما يعادل 483 نقطة) إلى 29291 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29308 نقاط وأقل مستوى عند 29000 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 9508 نقاط، وهو أعلى إغلاق على الإطلاق، وسجل اعلى مستوى عند 9575 نقطة وأقل مستوى عند 9454 نقطة.



وصعد "إس اند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 3334 نقطة، وهو أيضا اعلى مستوى قياسي، وسجل اعلى مستوى عند 3337 نقطة وأقل مستوى عند 3313 نقطة.