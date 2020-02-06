شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح ترتفع بدعم من عمليات شراء فنية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات مدعومة بعمليات شراء فنية بالإضافة إلى عودة التفاؤل حيال الطلب العالمي مع التوقعات بتطوير أدوية مضادة لفيروس كورونا.



وساد التفاؤل أيضاً بعد إعلان الحكومة الصينية عن ضخ تحفيزات نقدية للاقتصاد بعشرات المليارات من الدولارات من أجل مواجهة تداعيات كورونا.

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ولا تزال الأسواق في ترقب أيضاً لمعرفة مدى الالتزام الصيني ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة منتصف الشهر الماضي والذي يعتمد على زيادة بكين مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية.



وكشفت بيانات حكومية أن مخزونات كندا من القمح بلغت 24.982 مليون طن حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا من 25..109 مليون طن قبل عام لكنها اعلى من توقعات محللين عند 24.6 مليون طن.



وفي ختام جلسة الأربعاء، ارتفعت أسعار القمح عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.7% إلى 5.62 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر اليوم عند 5.63 دولار وأقل سعر عند 5.55 دولار.