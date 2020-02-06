«تنظيم الاتصالات» تشارك في المنتدى الدولي لأمن المعلومات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:”الخليج 365”

اختتمت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي لأمن المعلومات بدورته الأولى، في العاصمة السعودية الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

هدف المنتدى لاستكشاف وإيجاد آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، تتم من خلاله صياغة المبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول في هذا المجال بالغ الأهمية، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة من داخل المملكة وخارجها، إضافة لعدد من أبرز الأكاديميين وصناع القرار والمستثمرين وقيادات عدد من المنظمات الدولية.

وكان حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قد ألقى في اليوم الأول للمنتدى كلمة افتتاحية تحدث فيها عن كيفية معالجة هيئات ومؤسسات الاتصالات لتحديات الأمن السيبراني، وما يحتاج اليه قطاع الأمن السيبراني من تطوير لدعم الابتكار في سياق التحول الرقمي، وتناول أهمية تعزيز قدرات الأمن السيبراني العالمية للتخفيف من المخاطر التي يواجهها قطاع الأمن السيبراني، كما تطرق إلى أهمية التعاون العالمي لتعزيز ممارسات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر، والعمل على تشجيع جهود تبادل المعلومات بين الحكومات والمؤسسات على مستوى العالم.

وحول المشاركة في هذا الحدث العالمي قال المنصوري: «تتجلى أهمية هذا المنتدى من كونه يأتي في لحظة فارقة، حيث يشهد العالم تحولات متلاحقة وتطورات في كل المجالات، مدعومة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. أحد أبرز تلك التحولات يتمثل في النزوح الجماعي نحو العالم الافتراضي، حيث يزيد عدد مستخدمي الإنترنت على 4 مليارات، ومثلهم تقريباً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يقترب عدد مستخدمي الهواتف الذكية من 3 مليارات شخص، بكل ما يعني ذلك من تدفق هائل للبيانات في كل اتجاه، تلك البيانات التي كان معظمها حتى وقت قريب ممتلكات خاصة يُمنع الاقتراب منها تحت طائلة القوانين والأعراف السائدة».

وشارك بالمنتدى الذي استمر على مدار يومين أكثر من 1200 خبير مثلوا 63 دولة وكبرى الشركات العالمية في الأمن السيبراني، وتخلله عقد 50 جلسة في 5 محاور رئيسية، تشمل صناعة الأمن السيبراني، والتعاون الدولي، والمجتمع السيبراني، والتقنيات الحديثة، والتهديدات السيبرانية وسبل مواجهتها. كما سلّط المنتدى الضوء على مواضيع الابتكار والاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات البعد الاجتماعي كالتوعية وتمكين المرأة، إضافة إلى حماية الأطفال.