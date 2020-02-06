«وول ستريت» تواصل الانتعاش بدعم بيانات إيجابية و«دواء» لكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية تعافيها لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي عزز فيه رد فعل الصين على تفشي فيروس كورونا الآمال باحتمال أن يتم احتواؤه، خاصة بعد تقدم معهد أبحاث صيني تديره الدولة بطلب للحصول على ترخيص استخدام براءة اختراع عقار مضاد للفيروسات من شركة «جيلياد ساينسز» الأمريكية، كما استفادت المؤشرات من بيانات اقتصادية قوية، ونتائج إيجابية لشركات كبرى.

في بورصة نيويورك، صعد مؤشر «داو جونز» 300 نقطة تمثل 1.3%، كما زاد مؤشر «إس آند بي» 0.82%، وصعد «ناسداك» 1.4%، لتحقق مؤشرات «وول ستريت» الثلاثة نتائج قياسية جديدة.

ولا تزال أرباح الشركات في بؤرة الاهتمام، حيث يقوم عدد من الشركات بتقييم تأثير الفيروس التاجي على التوقعات.

وأصدرت شركة ديزني الثلاثاء توقعات أرباح الربع الأول، لكنها حذرت من تراجع الإيرادات من مدن الملاهي نتيجة لتفشي فيروس كورونا، وسجلت شركة فورد خسائر في الربع الرابع.

كما تعرضت أسهم شركة «نايك» لضغوط بعد أن أعلنت الشركة أنها أغلقت نصف متاجرها في الصين، قائلة إنها سيكون لها «تأثير مادي» على عملياتها في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة «إيه.دي.بي»، أمس الأربعاء، أن القطاع الخاص غير الزراعي في الولايات المتحدة أضاف 291 ألف وظيفة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 199 ألف وظيفة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن القطاع الخاص غير الزراعي سيضيف 157 ألف وظيفة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية بمكاسب كبيرة بعد أن فتحت على انخفاض، وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2%، وارتفع «داكس» الألماني 1.3%، كما صعد «كاك» الفرنسي 1%، و«فوتشي» البريطاني 0.65%.

وكانت أسهم النفط والغاز من بين الأسوأ أداء في قائمة المؤشرات الفرعية في المنطقة خلال الجلسة، لتخسر 0.8%.

ونزل سهم شركة سيمنس الألمانية العملاقة 1% بعد أن حققت الشركة أرباحاً صناعية أضعف من المتوقع خلال فصلها الأول بسبب تراجع عام في نشاط التصنيع.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم أمس الأربعاء مع تحسن معنويات المستثمرين بفضل ضعف الين، وصعد المؤشر نيكاي القياسي 1% إلى 23319.56 نقطة وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1% أيضاً إلى 1701.83 نفطة.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وقادت المكاسب قطاعات المصايد والغابات والتأمين والتعدين.

ومُني الين الملاذ الآمن بخسائر مقابل الدولار وسجل في أحدث تعاملات 109.45 ين مقترباً من اقل مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع الذي سجله خلال الليل وليدعم المصدرين اليابانيين. ويعزز الين الضعيف أرباح الشركات عند تحويلها من الخارج، وارتفع سهم شارب كورب 1.2% بعد أن أعلنت شركة الإلكترونيات زيادة أرباح التشغيل في الربع الثالث 38.5% بسبب مكاسب قسم الأجهزة المنزلية الذكية وجهود خفض التكلفة.

وفي بكين، ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات أمس الأربعاء، مع استمرار حالة التعافي، وارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنحو 1.2% ليصل إلى 2818 نقطة، ليواصل صعوده للجلسة الثانية على التوالي.

كما صعد مؤشر «سي.إس.أي 300» بنحو 1.1% مسجلاً مستوى 3828.53 نقطة. (وكالات)