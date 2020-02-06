لا تأثير لـ«كورونا» في حركة التجارة والشحن إلى الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

أفاد مسؤولون تنفيذيون وخبراء في قطاع الشحن والتجارة في دولة الإمارات أن حركة التجارة والشحن والخدمات اللوجستية من وإلى الدولة تسير كالمعتاد وهي في نشاطها الطبيعي بعد انتشار فيروس «كورونا» في الصين والتي تعد أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.

أضافوا أن الجهات الرسمية وعلى رأسها الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ووزارة الصحة والجهات الأمنية وإدارة الأزمات كثفت جهودها وإجراءاتها بما يتماشى مع سياق انتشار الفيروس في الصين ودول عديدة في جنوب شرق آسيا ودول عالمية أخرى، حيث تأتي هذه الإجراءات ترسيخاً لمعايير الصحة والسلامة ومنعاً لحدوث أي طارئ.

قالت حصة آل مالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري لدى «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»: إن حركة الشحن والتجارة لم تتأثر من وإلى الدولة في ظل انتشار فيروس «كورونا» وما زالت حركة السفن والبواخر على طبيعتها عبر موانئ الدولة.

أضافت آل مالك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده متخصصو القطاع البحري في الإمارات للإعلان عن انطلاق مؤتمر ومعرض «بريك بلك - الشرق الأوسط»: إن الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة الصحة والجهات ومختلف المؤسسات الأخرى قد أصدرت تعميمات متلاحقة في جميع موانئ الدولة للتأكيد على طبيعة الإجراءات والمعايير الواجب اتباعها والتي أصلاً كانت تسير وفق المعتاد، إلا انه ومع انتشار فيروس «كورونا» في الصين؛ فقد شددت هذه الجهات الرسمية من ضرورة اتباع أقصى درجات ومعايير الأمن السلامة العامة وخاصة في ما يتعلق بالسفن والبحارة الذين يأتون من الصين الى الدولة.

أشارت آل مالك الى أن وسيلة اكتشاف فيروس «كورونا» عبر البحار أسهل بكثير من نظيرته عبر الطائرات او البر، حيث ان الفترة الزمنية التي يستغرقها إبحار السفن من الصين الى الإمارات تحتاج الى 20 يوماً فأكثر وهي فترة كافية لاكتشاف المرضى بشكل مباشر بما أن فترة حضانته تبلغ 14 يوماً فقط.

إجراءات

من جانبه، قال شهاب الجسمي مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في «موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات»: لم تتأثر حركة الشحن والمناولة ورسو السفن والبواخر في ميناء جبل علي منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا بداية العام الجاري 2020، ونحن على تواصل مستمر مع عملائنا في الصين من مزودين للخدمات اللوجستية والمناولة والأمور تسير على وضعها الطبيعي.

أضاف الجسمي: لدينا إجراءات معتمدة في ميناء جبل علي في ما يتعلق بالصحة والسلامة، وهو كجزء من أي إجراء طبيعي لحظة رسو أي سفينة او دخول اي بحار موظف الى الميناء، وهذه الإجراءات تتبعها الموانئ بحسب القوانين المحلية والاتحادية التي شددت مؤخرا على ضرورة اتباع المعايير السليمة والصحية المعتمدة في ما يتعلق بالإجراءات والفحوص الصحية للبحارة والموظفين.وأشار الجسمي الى أن البواخر التي تأتي من الصين تحتاج الى فترة طويلة تمتد بين 20 -25 يوماً للوصول الى ميناء جبل علي وهي فترة كافية لاكتشاف الحالات المرضية المصابة ب«كورونا».

فيما قال محمد جابر: الرئيس التنفيذي للعمليات في أبوظبي والمدير الإقليمي لشركة أجيليتي لوجستكس: من المبكر جداً الحديث عن أي تأثير لفيروس «كورونا» في قطاع الشحن والتجارة الدولية الى الإمارات، وهناك جهود عالمية كبيرة للحد من انتشار تأثيرات هذا المرض، وقد يكون هنالك تأثير محدود للشركات اللوجستية العاملة في الصين بحكم ما حصل داخل الأراضي الصينية من تفشي فيروس «كورونا» الأمر الذي أدى الى عزوف بعض شركات الشحن عن الصين.