شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد يكرم المساهمين في تمكين أصحاب الهمم بالإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أبرز الهيئات والمؤسسات والشركات الداعمة لأصحاب الهمم، تقديراً لجهودها الحثيثة الرامية إلى توفير أفضل الخدمات لهم، بما يتواكب مع رؤية حكومتنا الرشيدة بجعل الإمارات دولة صديقة لهذه الشريحة العزيزة من المجتمعين المحلي والدولي. وأعرب سموه عن تقديره للجهود الطيبة المبذولة من القطاعين العام والخاص في الدولة لاستقطاب أفضل التقنيات المساعدة والارتقاء الدائم بنوعية التسهيلات التي تقدمها المرافق الخدماتية المختلفة وصناعة السياحة والسفر ومراكز إعادة التأهيل وغيرها من القطاعات، لمواكبة طموحات أصحاب الهمم وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم بشكل أفضل.جاء ذلك خلال احتفال خاص أقيم بهذه المناسبة في فندق لومريديان المطار لتكريم أبرز المشاركين والداعمين الرئيسيين لمعرض إكسبو أصحاب الهمم وقمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم واللذين استضافتهما دبي في نوفمبر الماضي.
ويشكل أصحاب الهمم ما بين 10- 15 % من إجمالي السكان حول العالم أي نحو مليار نسمة، 50 مليوناً منهم في الشرق الأوسط.وشملت قائمة المكرمين وزارة تنمية المجتمع وهيئة الطرق و كهرباء ومياه دبي وهيئة الصحة في دبي وبلدية دبي وهيئة تنمية المجتمع وشرطة دبي وجمارك دبي و»دبي للتسويق السياحي» و»دبي لخدمات الإسعاف».
كما شملت القائمة سوق دبي الحرة وشركة اتصالات ونادي دبي لأصحاب الهمم وفندق لومريديان وقرية سند وشركة منافذ والمستشارة منى بوحماد.
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