صعود صاروخي لـ «تيسلا».. وتنامي ظاهرة «فومو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتصدر سؤال: «هل أشتري أسهم تيسلا»؟ قائمة نتائج البحث على محرك «جوجل»، بعد أن حلق سهم الشركة بشكل جنوني خلال اليومين الماضيين مضيفا 40% إلى مكاسبه المتتالية، والتي فاقت 100% منذ مطلع 2020.وشكلت ظاهرة «FOMO» وهي الأحرف الأولى من عبارة (Fears Of Missing Out) التي تعني «الخوف من فوات الأوان»، أحد أهم محركات دفع سهم «تيسلا» خاصة بعد أن خسر المراهنون ضد السهم (البيع على المكشوف) ما يقرب من 9 مليارات دولار نتيجة تحليقه المتسارع.وواصل سعر سهم «تيسلا» تحليقه عالياً منفرداً بأرقام قياسية تاريخية خلال فترات قصيرة منذ مطلع العام، أوصلت السهم إلى حدود 970 دولاراً، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى 160 مليار دولار، كثاني أغلى شركة سيارات خلف تويوتا اليابانية التي تبلغ قيمتها السوقية 200 مليار دولار. وتجاوزت قيمة «تيسلا» السوقية قيم عمالقة السيارات الأمريكية الثلاث مجتمعة. ولا تتجاوز «جنرال موتورز» 50 مليار دولار، فيما تصل قيمة «فيات كرايسلر» إلى 26 مليار دولار، أما قيمة «فورد» فهي 36.4 مليار دولار.ومنذ يوليو /‏‏‏تموز الماضي قفز سهم الشركة بنسبة 274%، وأعلنت «تيسلا» عن أول أرباح سنوية منذ عشر سنوات.ويربط المحللون في «وول ستريت» أسباب هذه المكاسب ببدء تشغيل مصنع «تيسلا» في شنجهاي.



القيمة السوقية:



تويوتا 200 مليار دولار

تيسلا 160 مليار دولار

جنرال موتورز 50 مليار دولار

فيات كرايسلر 26 مليار دولار

فورد 36.4 مليار دولار