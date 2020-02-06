أرباح «رأس الخيمة الوطني» تقفز 19.4%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”



بلغ صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني 1.095 مليار درهم خلال عام 2019 بنمو نسبته 19.4% مقارنة مع أرباح قدرها 917.5 مليون درهم في عام 2018، وذلك بحسب البيانات التي أعلنها البنك، أمس، على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 30 فلساً للسهم الواحد على أن يتم إقرار هذه التوصية عند عقد اجتماع الجمعية العمومية للبنك.

وجاء النمو الكبير في أرباح البنك مدعوماً بارتفاع إجمالي الإيرادات خلال العام الماضي إلى 3.98 مليار درهم بزيادة نسبتها 4% مقارنة مع عام 2018، علماً بأن صافي إيرادات الفوائد من التمويل الإسلامي وصلت إلى 2.8 مليار درهم في حين سجلت الإيرادات من غير الفوائد نحو 118.6 مليون درهم.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي القروض والسلف إلى 36.3 مليار درهم خلال العام الماضي، فيما وصلت قيمة إجمالي الودائع إلى 36.8 مليار درهم. وأسهمت هذه المؤشرات الإيجابية في رفع إجمالي موجودات البنك إلى 57.1 مليار درهم بنمو نسبته 8.4% على أساس سنوي.

وقال محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: «في ظل النمو الاقتصادي الثابت الذي تميز بتسارع وتيرة التطورات الرقمية والمنتجات الجديدة التي يتم إطلاقها، قدم البنك أداء قوياً خلال الربع الأخير والسنة المالية بأكملها، ما أتاح لنا زيادة الاستثمار في تعزيز قيمة الخدمات المقدمة لعملائنا ومجتمعنا وموظفينا مع الالتزام بضبط النفقات».

وأكد أن مجموعة الأعمال الأساسية التي يرتكز عليها بنك رأس الخيمة الوطني تتمتع بالمرونة، وأضاف: «وقد أسفر التنوع في محفظتنا عن زيادة في موجودات البنك وتنامي ودائع العملاء، وهو ما سيسمح لنا بمواصلة تقديم نتائج قوية ومستدامة في المستقبل».

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «شكل عام 2019 نقطة محورية لبنك رأس الخيمة الوطني؛ حيث سجل إجمالي الإيرادات ما يقارب ال 4 مليارات درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخه. كما لاحظنا زيادة على مستوى إيرادات الرسوم التي وصلت إلى أقصى حد على الإطلاق».