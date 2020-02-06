300 فعالية جديدة تستقطب 150 ألف مشارك إلى دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «فعاليات دبي للأعمال»؛ المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي عن فوز المدينة خلال عام 2019 ب301 عرض استضافة اجتماعات ومؤتمرات ورحلات تحفيزية يُتوقع أن تستقطب أكثر من 150 ألف مشارك خلال السنوات المقبلة، وستنعكس تلك النجاحات على قطاع الضيافة، حيث يتوقع حجز 620 ألف ليلة فندقية في المدينة تضاف إلى الليالي الفندقية المتأتية من الفعاليات التي فازت باستضافتها المدينة خلال الأعوام الماضية، بحيث يصل الرقم إلى 1,031,060 مع بداية عام 2020. كما شهد مكتب «فعاليات دبي للأعمال» نمواً مطرداً لبرنامج «السفير» وذلك بانضمام أعضاء جدد إليه، ليرتفع العدد من 316 في 2018، إلى 342 عضواً عام 2019. وكان مكتب «فعاليات دبي للأعمال» قد تقدّم ب 595 عرض استضافة فعاليات أعمال خلال عام 2019، بزيارة قدرها 7%، مقارنة بعام 2018، ما يجعله العام الأكثر نشاطاً للمكتب من حيث تقديم عروض الاستضافة.

وقد انعكس ذلك على ارتفاع عدد الفعاليات التي يُتوقع استضافتها بالشراكة مع جهات وشركات محلية وغيرها من شركاء قطاع السياحة في دبي، وكذلك زيادة الثقة في قدرة المدينة على استضافة مثل تلك الفعاليات، مستفيدة بذلك من البنية التحتية المتميزة والقوية التي تتمتع بها دبي، والقادرة على توفير خدمات راقية، ومن بينها سهولة الوصول، والفنادق الفاخرة، ومواقع استضافة الفعاليات المزودة بأحدث المعدات والأجهزة المتخصصة في هذا المجال.

وقال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «كان العام الماضي من الأعوام المميزة لمكتب دبي لفعاليات الأعمال، وذلك نتيجة الجهود التي قام بها من أجل فوز المدينة بمزيد من عروض استضافة الفعاليات، وهو ما أكد ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للمعرفة والأعمال.

ونود أن نتوجه بالشكر إلى شركائنا لدعمهم الكبير لدفع هذه المسيرة والمساهمة في تحقيق هذا النجاح الذي يترجم طموحات قطاع السياحة في دبي. ومع اقتراب موعد إكسبو 2020 دبي، فإننا مقبلون على عام استثنائي وحدث عالمي ضخم سيوفر فرصاً ثمينة للترويج للإمارة في مختلف دول العالم، وكذلك إظهار قدرتها وإمكانياتها الهائلة لاستضافة فعاليات أعمال عالمية ناجحة. ونسعى دائماً إلى تعزيز الإنجازات التي حققناها سابقاً، وكذلك البناء على تلك النجاحات، إضافة إلى التعاون مع شركائنا العاملين في قطاع فعاليات الأعمال عالمياً للاستفادة من الفرص المتاحة لاستضافة فعاليات أعمال مهمة في دبي».