شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة عجمان الحرة تفوز بجائزة البيانات المفتوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365” فازت منطقة عجمان الحرة بجائزة البيانات المفتوحة خلال مشاركتها في جائزة خطة التحول الرقمي والتي أقيمت أمس ونظمتها حكومة عجمان الرقمية.

يذكر أن جائزة خطة التحول الرقمي التي تنظمها حكومة عجمان الرقمية تهدف لإذكاء روح التنافس فيما بين المنشآت والإدارات الحكومية وحثهم جميعاً على العمل بمثابرة وهمة عالية، على أسس تنافسية لتأدية الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمستويات عالية من الجودة والكفاءة والاحتراف، مما يؤدي في النهاية إلى إحداث نقلة نوعية، وتطوير أداء المنشآت وتحسين خدماتها للمتعاملين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منطقة عجمان الحرة تفوز بجائزة البيانات المفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.