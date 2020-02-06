شكرا لقرائتكم خبر عن الجودة تعزز ولاء 77٪ من المستهلكين في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وفقاً للمؤشرات التي أسفر عنها استطلاع الرأي الذي قامت به «كى بي إم جي» بعنوان «حقيقة ولاء العملاء»، تعتبر جودة المنتج من العوامل الرئيسية التي تعزز من ولاء المستهلكين في دولة الإمارات، بحسب 77٪ من المشاركين في الاستطلاع، بينما يأتي في المرتبة الثانية القيمة مقابل المال وخدمة العملاء وتناسق المنتجات، بحسب 66٪ من المشاركين في الاستطلاع.
وقد كشفت نتائج التقرير عن أن 45٪ من المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات يعتبرون النقاط والمكافآت من العوامل الرئيسية لكسب ولائهم والحفاظ عليه، في حين صرح 14٪ من المستهلكين المقيمين في دولة الإمارات بأنهم غير منضمين لبرامج الولاء.
وأشارت النتائج إلى أن 94٪ من المستهلكين في دولة الإمارات يتطلعون إلى أن تقوم المؤسسات باستكشاف طرق وأساليب جديدة لتعويض المتسوقين المتكررين.
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