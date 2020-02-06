«ميـد»: 652.8 مـليـار درهـم مشاريع قيد الإنشاء في الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



كشفت «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» (ميد)، عن توقعات واعدة بالنسبة لقطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ضوء المشاريع الضخمة المرتقبة وخطط تطوير البنية التحتية الرئيسية في إطار الرؤى الاقتصادية للمنطقة.

وبحسب التقرير، سجلت دولة الإمارات أفضل أداء بين أسواق البناء في النصف الأول من عام 2019، حيث حصدت قرابة 10.9 مليار دولار (40 مليار درهم) من عقود البناء والنقل. كما حافظت على مكانتها كإحدى أبرز أسواق مجلس التعاون الخليجي من حيث تنفيذ المشاريع، حيث بلغت قيمة المشاريع قيد التنفيذ حوالي 177.9 مليار دولار (652.8 مليار درهم) في يونيو 2019.

وشهدت المنطقة مجموعة من المشاريع العالمية الضخمة من بينها معرض إكسبو 2020 دبي ومدينة نيوم السعودية، فضلاً عن غيرها من المشاريع البارزة مثل ميناء الدقم العماني ومدينة الحرير الكويتية وخليج البحرين.