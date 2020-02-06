شكرا لقرائتكم خبر عن «إيرباص» توقف خط تجميع طائراتها في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة إيرباص للطيران، أمس الأربعاء، أن خط تجميع طائرات إيرباص إيه 320 في تيانجين بالقرب من بكين قد أغلق لفترة غير محددة بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة إن «القيود المفروضة على السفر في البلاد وعلى المستوى الدولي تطرح تحديات لوجستية. موقع تيانجين للتجميع النهائي مغلق حالياً».

وأوضح متحدث باسم الشركة في بيان أنّ منشآت تيانجين كانت «مغلقة لمناسبة أعياد العام الصيني الجديد وجرى إرجاء إعادة فتحها» بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مصنّع الطائرات الأوروبي الذي أوضح أنّه تأثر «بصورة شاملة»، إنّ «إيرباص تراقب من كثب تطور وضع فيروس كورونا المستجد وتنفذ توصيات منظمة الصحة العالمية».(أ ف ب)

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