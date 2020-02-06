جمارك دبي تتعامل مع 45.6 مليون حقيبة خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أفادت جمارك دبي بأن إدارة عمليات المسافرين تعاملت مع 208,812 رحلة قادمة إلى إمارة دبي، حملت عدد 45,622,549 حقيبة للمسافرين، كما سجلت الإدارة 2169 محضر ضبط بواقع 337 محضراً جمركياً، و1832 محضراً جنائياً منها 1222 ضبطية مخدرات العام الماضي.

وقال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي إن إدارة عمليات المسافرين لها دور كبير وحيوي في رضا وإسعاد المسافرين إلى جانب أدوار كافة الإدارات والمراكز الجمركية الأخرى، حيث تعمل على تسهيل حركة المسافرين والسياح القادمين إلى الدولة عبر المنافذ الجوية لإمارة دبي، وما تقوم به الإدارة من تطوير للمشاريع الجمركية والتي من شأنها زيادة كفاءة العمل من خلال تحديث الأنظمة والإجراءات المساندة للعمل الجمركي، ولتحقيق أعلى درجات انسيابية المسافرين خلال فترات المواسم والأعياد ترفع الإدارة عدد مفتشي الجمارك في المنافذ الجوية إلى 725 مفتشاً جمركياً للعمل على مدار الساعة. كما تقوم بتخصيص 77 جهازاً لفحص الحقائب موزعة بنحو 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش.

74 ألف معاملة

وأضاف: خلال العام الماضي أنجزت الإدارة 74,441 معاملة جمركية، وبلغ مؤشر سعادة المسافرين 4.27 نقطة من 5 نقاط والخاص بمجلس المطارات الدولي (ACI) وهي نسبة مرتفعة ونعمل على زيادتها خلال العام الجاري حيث نستهدف الوصول إلى درجة 4.5، كما تعمل الإدارة على تطبيق أفضل الأنظمة المتعلقة بالمسافرين من خلال تطويع الذكاء الاصطناعي، والحرص كذلك على مواجهة التحديات المقبلة لا سميا في مجال التفتيش والخروج بمبادرات تُسهم في تسهيل إجراءات المسافرين في ظل تزايد أعدادهم خلال استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020، حيث تم تطبيق نظام الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين والمتوافق مع كافة الأجهزة الذكية، والذي يتيح للقادمين إلى دبي، وقبل وصولهم الفعلي الإفصاح عن الأموال والمقتنيات الشخصية التي تحتاج إلى موافقات مسبقة إذا رغبوا في ذلك ليختصر وقت الإجراءات الجمركية وفترة انتظار المسافر من 25 دقيقة إلى 5 دقائق فقط.

ونجحت إدارة عمليات المسافرين في ضبط 1222 ضبطية مخدرات بوزن 190 كيلوجراماً تقريباً منها 25 قضية أحشاء و61930 حبة مخدر ومن الضبطيات المتميزة ضبطية 8.6 كيلوجرام من مادة الكوكايين المخدرة و 4.4 كيلوجرام من مادة الهيروين المخدرة 7.9 كيلو جرام من المريجوانا.