

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أعلنت الاتحاد للطيران، عن زيادة عدد رحلاتها بين العاصمة الإماراتية أبوظبي والعاصمة اليونانية أثينا خلال أشهر الذروة في فصل الصيف. وسيتم تشغيل الخدمة الليلية الجديدة بين 8 يوليو و31 أغسطس على متن طائرة «إيرباص A320»، إلى جانب الرحلتين اليوميتين على متن «بوينج 787-9 دريملاينر» بين العاصمتين.

**حصدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، جائزة «مركز الأبحاث الأكثر ابتكاراً»، وذلك خلال قمة «رواد التكنولوجيا والابتكار» التي نظمتها وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. واستلم عبد الله الزرعوني، مدير إدارة تطوير ونقل التكنولوجيا في الشركة، الجائزة نيابة عن الشركة.

**أطلقت العربية للسيارات، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، مجدداً حملة «جنون تبديل السيارات» لاستبدال السيارات مهما كان نوعها، واختيار سيارات جديدة تماماً من نيسان. وسيحصل السائقون على قيمة تتجاوز سعر السوق بمبلغ يصل إلى 15,000 درهم.

**أعلنت شركة «الكندي للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات «كاديلاك» في الإمارات ووكيل «جي إم سي» و«شفروليه» في دبي والإمارات الشمالية، عن تقديم عروض خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي لمدّة 72 ساعة من 6 حتى 8 الجاري، تشمل طرازات «كاديلاك»، «جي إم سي» و«شفروليه».