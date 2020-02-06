النفط يقفز 3% بفضل تقارير عن تطوير لقاح لعلاج «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار النفط أكثر من 3% أمس الأربعاء بعد تقارير عن أن علماء توصلوا إلى عقار فعال لعلاج فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين، والذي ألحق الضرر بثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.76 دولار أو 3.2% إلى 55.72 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار أو 2.6% إلى 50.93 دولار للبرميل.

وذكرت صحيفة تشانغجيانغ اليومية الثلاثاء أن فريقاً بحثياً في جامعة تشجيانغ توصل إلى عقارين جديدين يمكنهما بفعالية «التصدي لفيروس كورونا».

وعلى نحو منفصل، نقلت سكاي نيوز عن باحثين في جامعة إمبريال كوليدج في لندن قولهم إنهم حققوا تقدماً كبيراً في تطوير لقاح لفيروس كورونا، على الرغم من أن التقرير قال إن الأوان فات لذلك بالنسبة للتفشي الحالي.

وتسبب تفشي الفيروس في فرض حظر على السفر إلى أجزاء كثيرة من الصين وتخفيضات كبيرة في الإنتاج من جانب شركات تكرير نفط محلية.

ويقدر محللون أن الفيروس قد يؤدي إلى تقلص الطلب العالمي على النفط بنسبة 0.5% هذا العام.

وفي اجتماع الثلاثاء، استمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس، لمبعوث الصين لدى الأمم المتحدة في فيينا لتقييم أثر تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي للنفط والنمو الاقتصادي.

ويدرس المنتجون تخفيضات أكبر للإنتاج وتقديم اجتماع مقرر في مارس/آذار إلى فبراير/شباط.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي الثلاثاء ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 31 يناير/كانون الثاني بواقع 4.2 مليون برميل إلى 432.9 مليون برميل. والرقم أعلى من توقعات المحللين بزيادة 2.8 مليون برميل.

(وكالات)