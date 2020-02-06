شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك المركزية في 2020.. اطمئنوا نحن هناللقيام بما يلزم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

دانيال موس *

على الرغم من المخاوف من أن جعبة البنوك المركزية الفاعلة في العالم ربما تكون قد فرغت، فإن السياسة النقدية المرنة خلال العام الماضي وفرت شبكة أمان حيوية مكنت الأسهم من التحليق بأرقام قياسية، وبددت المخاوف من الركود. ومع دخول العام الجديد 2020، علينا أن نتوقع مزيداً من التسهيلات.

لم يكد الأسبوع الأول من العام الجديد يمر، حتى ظهرت بعض المؤشرات حول اتجاهات الأسواق والاقتصاد.

وخلال دقائق حرجة شهدها العالم أول يوم جمعة من شهر يناير، لم يدع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالاً للشك في أن صانعي السياسة من المرجح أن يتخلوا عن رفع أسعار الفائدة، على مدى الأشهر القليلة المقبلة؛ لأن معدلات التضخم لا تزال منخفضة جداً. قبل ذلك بيومين، خفض بنك الشعب الصيني المبلغ الذي يجب على المقرضين الاحتفاظ به كاحتياطي، ملمحاً إلى مزيد من الخطوات لاحقاً لخفض تكاليف الاقتراض على الشركات. وتوقع حاكم البنك المركزي الكوري، لي جو يول، عاماً آخر من النمو دون المستوى، في حين ارتفع إجمالي الناتج المحلي لسنغافورة عام 2019 بأبطأ وتيرة له، منذ عقد من الزمان، طبقاً لتقرير رسمي.

وفي العام الماضي، قدمت البنوك المركزية تسهيلات كافية لضمان حد أدنى من النمو. وقد ساعدت ثلاثة قرارات خفضٍ للفائدة اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتجديد التسهيلات الكمية من قبل البنك المركزي الأوروبي، وتخفيضات متطلبات الاحتياطي من قبل بنك الشعب الصيني، المستثمرين على تخطي تباطؤ النمو العالمي والتأثير المدمر للحروب التجارية.

وفي نهاية المطاف ارتفع مؤشر «إس أند بي500» مثلاً بنسبة 29%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2013.

ويشير إجراء بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يواجه تحديات كبيرة في العام المقبل. وتحاول الصين خفض تكلفة الاقتراض للشركات وتعويض أزمة السيولة التي تفاقمت بسبب ارتفاع حجم ديون الحكومات المحلية، والطلب على النقد لتمويل العطلات. وعلى الرغم من أن نشاط المصانع قد ارتفع لمدة شهرين، فإن التوسع في القطاع يعاني خللاً مزمناً، وقد جاء النمو بعد انكماش لمدة ستة أشهر.

قد يكون هناك ما يكفي من علامات على استمرار الاتجاه الصعودي في الاقتصاد الأمريكي، لكن من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 1.8% عام 2020، وفقاً للخبراء الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبيرج، هبوطاً من 2.3% العام الماضي، و2.9% عام 2018. كما يتوقع أن تتقلص عمليات التصنيع لمدة خمسة أشهر متتالية، وفقاً لمعهد إدارة سلاسل التوريد.

ولا شك في أن سوق المستهلك الأمريكي لا يزال يحتفظ بحيويته مدعوماً بأدنى معدل بطالة في نصف قرن، وقد شهد موسم الأعياد نشاطاً لافتاً في عمليات التسوق التي عززتها أنشطة الشراء عبر الإنترنت، لكن ثقة المستهلكين تراجعت في ديسمبر/كانون الأول للمرة الرابعة على التوالي في خمسة أشهر، كما تراجعت توقعات الوظائف والدخل. وقد أظهرت أنشطة العديد من مراكز التسوق الأمريكي ضعفاً في حشود المتسوقين قياساً إلى أعداد العام الماضي نهاية ديسمبر، وارتفعت نسب الحسميات المعروضة على المتسوقين في مؤشر على تراجع عمليات البيع.

وفي مؤتمر عقد مؤخراً، أعربت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين، عن مخاوفها بشأن الركود القطاعي في الولايات المتحدة قائلة، إن شيخوخة السكان وضعف الإنتاجية ستحدان من انتعاش النمو.

وأكد رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، أن السياسة المالية المتشددة تعيق انتعاش اقتصاد منطقة اليورو. وفي الوقت الذي تعددت فيه مؤشرات تراجع أداء الاقتصاد العالمي، جاءت الغارة الأمريكية على الجنرال الإيراني لتطيح بما تبقى من الثقة.

وتتردد منذ أشهر تساؤلات في أوساط قوى السوق عما إذا كان عصر البنوك المركزية الحديثة كما نعرفها، قد انتهى. ومع وجود مجموعة متزايدة من الأزمات التي تلوح في الأفق، ازدادت أهمية هذه المؤسسات أكثر من أي وقت مضى. ومن حسن الحظ أن لسان حال العديد من البنوك المركزية يقول: «اطمئنوا نحن هنا للقيام بما يلزم».

* بلومبيرج