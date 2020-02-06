«غرفتا عجمان والفجيرة» تبحثان تبادل الخبرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً من غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الموجهة لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

استقبل الوفد في مقر غرفة عجمان محمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار، وحضر اللقاء إيمان الشامسي مدير إدارة التطوير والابتكار ومروان حارب مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية وعبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير مكتب علاقات ودعم الأعضاء، وترأس وفد غرفة الفجيرة سارة محمد العوضي رئيس قسم الترويج الداخلي والخارجي.

ورحب محمد الجناحي بالحضور وأكد أهمية الزيارات المتبادلة بين غرف التجارة والصناعة في الدولة، وضرورة التعاون في تطوير الخدمات واستحداثها بما يتوافق مع المتغيرات التي يشهدها القطاع الاقتصادي ويواكب تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال، مشيداً بالجهود التي تبذلها غرف التجارة والصناعة في استدامة وتنوع القطاع الخاص.

وثمن حرص القيادة الرشيدة على تعزيز تنافسية اقتصاد الدولة وتوفير الخدمات المحفزة للقطاع، وتوجيهالجهات المعنية بالتوجه نحو القطاعات الأكثر نجاحاً بما يتواكب مع تطور الأعمال .

وخلال اللقاء استعرضت غرفة تجارة وصناعة عجمان أهم الفعاليات والمعارض التي تنظمها الغرفة ومنها معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب ومعرض مستقبل البناء ومعرض الفرانشايز.