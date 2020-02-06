أثرياء الإمارات الأكثر اهتماماً بإغنــاء نمــط الحـيـاة الشخصيـــة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أظهرت دراسة حديثة من بنك «اتش إس بي سي» أن أصحاب الثروات في الدولة يتفوقون على نظرائهم العالميين من حيث الاهتمام بتحسين الذات وإغناء نمط حياتهم مع نسبة وصلت إلى 75%، وهي أعلى نسبة على المستوى العالمي.

ولفتت الدراسة التي شملت 1000 شخص بثروات بين مليون و5 ملايين دولار في ثمانية دول، إلى أن أصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات كانوا الأصغر سناً من بين الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع حيث بلغ متوسط أعمارهم 35 عاماً فقط، تليها الصين ب 37 عاماً، وأصغر بكثير من الأفراد في المملكة المتحدة (51 عاماً) والولايات المتحدة (61 عاماً) وكندا (56 عاماً). ومن بين المشاركين في الإمارات يدير 40٪ منهم أعمالهم الخاصة، و30٪ يشغلون مناصب تنفيذية عليا و20٪ يعملون في الخدمات المهنية.

وبحسب الدراسة يحتل الاستكشاف والمغامرة مكانة عالية من حيث الأولويات بالنسبة لأصحاب الثروات الكبيرة في دولة الإمارات، حيث قال 52٪ منهم أن التجارب والمغامرات الجديدة مع العائلة مهمة للغاية لإغناء حياتهم، مقارنة ب 37٪ في الصين و35٪ في فرنسا على التوالي، وهي أعلى نسبة من حيث الترتيب.

وبحسب الدراسة يتحول عدد كبير من الأثرياء في الدولة نحو رؤية أوسع لتحقيق الثراء غير المالي في حياتهم حيث وجدت الدارسة أن جوانب مثل تطوير أنفسهم وخوض تجارب جديدة والصحة الذهنية والنفسية جاءت في ترتيب عالِ أو أعلى من موضوع تراكم الثروات.