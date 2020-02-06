قنصل الدولة يبحث تعزيز التعاون مع عدد من المسؤولين في نيويورك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث عبد الله شاهين قنصل عام الدولة في نيويورك - خلال زيارته مدينة ألباني عاصمة ولاية نيويورك - مع عدد من المسؤولين في مجالات الأعمال والسياسة والثقافة والقطاع الأكاديمي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وناقش مع كارل هيستي رئيس كونجرس ولاية نيويورك، العلاقات التجارية القوية بين دولة الإمارات والولاية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وقال شاهين: «إن علاقات التجارة والاستثمار والثقافة بين الطرفين تتميز بأهمية كبيرة وتنمو بشكل مستمر، معرباً عن أمله بأن تساهم الاجتماعات والمناقشات التي أجراها مع عدد من المسؤولين في تعزيز هذه العلاقات، وأن تساعد في استكشاف فرص تعاون جديدة تعود بالفائدة على هذا المجتمع ودولة الإمارات على حد سواء».

و زار القنصل شركة «غلوبل فاوندريز»، في مدينة مالطا بنيويورك، المملوكة من قبل «مبادلة» والتي تعتبر من أهم الاستثمارات الاقتصادية للدولة في الولاية، وتساعد في توفير فرص عمل لما يقرب من 3000 وظيفة بدوام كامل وتوفر بصورة غير مباشرة 1500 فرصة عمل في المنطقة.(وام)