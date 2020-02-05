شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع رغم صعود الدولار وأسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط طلب على المعادن النفيسة في الوقت الذي اننتعشت فيه أسواق الأسهم وصعد الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأكدت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى نحو 500 شخص مع إصابة أكثر من 24 ألفا آخرين.



ونقلت وكالات أنباء عن مصادر في الصين بأن الجهود أثمرت عن تطوير علاجين فعالين لفيروس كورونا، لكن يلزم إجراء المزيد من الاختبارات على المرضى للتأكد من تأثيره.

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وأظهرت بيانات حكومية إضافة القطاع الخاص الأمريكي 291 ألف وظيفة في الشهر الماضي بينما توقع محللون إضافة 150 ألف وظيفة فقط، كما انتعش القطاع الخدمي في يناير/كانون الثاني أيضا.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.3% إلى 17.63 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر في الجسة عند 17.71 دولار وأقل سعر عند 17.465 دولار.