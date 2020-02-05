شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سناب شات" يهبط 15% بفعل نتائج أعمال سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "سناب شات" خلال تعاملات اليوم بشكل حاد خلال تعاملات اليوم بعد تسجيل الشركة نتائج أعمال سلبية في الربع الرابع من العام الماضي.



وحققت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكي إيرادات قياسية بنحو 561 مليون دولار، لكنها دون توقعات عند 563 مليون دولار.



وبلغت خسائر "سناب شات" 240.7 مليون دولار أو ما يعادل 17 سنتا للسهم في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بتوقعات عند 12 سنتاً للسهم.

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وارتفع عدد مستخدمي تطبيق التراسل الفوري "سناب شات" بنسبة 17% إلى 218 مليون مستخدم يوميا في الربع الرابع من توقعات عند 214.74 مليون.



وبالنسبة للربع السنوي الأول، تتوقع "سناب شات" إيرادات ما بين 450 مليون و470 مليون دولار، وهو ما يتوافق مع توقعات محللين.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "سناب شات" بحلول الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 15% إلى 16.2 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 18.08 دولار في حين سجل أقل سعر عند 16.12 دولار.