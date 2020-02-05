شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يرتفع رغم تسجيل خسائر فصلية في الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال موتورز" خلال تعاملات الأربعاء على الرغم من إعلان شركة السيارات الأمريكية عن نتائج أعمال مخيبة للآمال في الربع الرابع من عام 2019.



وكشفت الشركة الأمريكية عن تسجيل صافي خسائر بحوالي 232 مليون دولار أو ما يعادل 16 سنتا للسهم في آخر ثلاثة أشهر من عام 2019 مقارنة بتحقيق أرباح بحوالي 2.006 مليار دولار أو ما يعادل 1.40 دولار للسهم قبل عام.

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يأتي ذلك بعد تعرض "جنرال موتورز" لتوقف في أنشطتها الإنتاجية استمر لنحو أربعين يوما بسبب إضراب العمالة في مصانعها بأمريكا الشمالية خلال العام الماضي.



أما عند استثناء بعض المواد المكررة، نجد أن "جنرال موتورز" سجلت أرباحا فصلية بحوالي خمسة سنتات للسهم الواحد بينما توقع محللون أرباحا عنند سنت واحد، وتراجعت الإيرادات بنسبة 20% إلى 30.8 مليار دولار بينما توقع محللون إيرادات عند 31.3 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جنرال موتورز" بحلول الساعة 20:50 بتوققيت جرينتش بنسبة 2% إلى 35.06 دولار، وسجل أعلى سعر عند 35.45 دولار وأقل سعر عند 34.19 دولار.