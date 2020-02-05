شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم امام أغلب العملات الرئيسية على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية في القطاع الخدمي البريطاني.



ولا تزال الأسواق في ترقب للتطورات حول العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقب تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين منن يناير/كانون الثاني الماضي.



وأثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" القلق في الأسواق بشأن إمكانية عدم التزام لندن بقواعد بروكسل في العلاقات التجارية حتى خلال المرحلة الانتقالية التي ستستمر حتى نهاية العام الجاري.

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في سياق آخر، تلقي المخاوف بشان انتشار فيروس كورونا بظلالها علىى التعاملات في أصول المخاطرة في بعض الأسواق مع ارتفاع عدد الوفيات إلى نحو 500 شخص في الصين وإصابة اكثر من 24 ألفاً.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة إلى 53.9 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللون القراءة 52.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.299، وسجل أعلى سععر اليوم عند 1.307 وأقل سعر عند 1.2956.