شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع معوضاً بعض خسائر جلسة الأمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم معوضة بعض الخسائر التي سجلتها في جلسة أمس الثلاثاء، وذلك على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وفي ظل استمرار القلق من فيروس كورونا.



كانت بيانات حكومية قد كشفت اليوم عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي ما يقرب من 291 ألف وظيفة في الشهر الماضي أعلى من توقعات إضافة 150 ألف وظيفة، وسجل مؤشر القطاع الخدمي نموا أيضضا في يناير/كانون الثاني.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وكشفت الحكومة الصينية في بيان اليوم أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى نحو 500 حالة مع إضابة ما يقرب من 25 ألفا آخرين.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.5% إلى 1562.80 دولار للأوقية بعد تسجيل خسائر أمس بنسبة 1.7%، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1566.2 دولار وأقل سعر عند 1551.1 دولار.