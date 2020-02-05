شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد مكاسبه بدعم من بيانات القطاع الخدمي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات الممتحدة فضلا عنن الهدوء بالأسواق حيال فيروس كورونا.



وأعلنت الحكومة الصينية اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى حوالي 500 حالة بالإضافة إلى إصابة أكثر من 24 ألف شخص آخرين، كما كشفت بيانات عن نمو القطاع الخدمي إلى 55.5 نقطة مقارنة بتوقعات عند 55 نقطة.



ونقلت "رويترز" عن مصادر في مراكز بحثية وجامعات صينية بانه تم التوصل إلى تطوير عقارين لعلاج فيروس كورونا، وتجري المزيد من الاختبارات عليه للتأكد من مدى فاعليته.

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وكانت بيانات حكومية قد أظهرت إضافة القطاع الخاص الأمريكي 291 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة 150 ألف وظيفة فقط.



وتحدث الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونرجس عن إنجازات إدارته الاقتصادية والتجارية والسياسية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 98.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.