شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم الأمريكية بفضل انحسار مخاوف الفيروس والان نبدء بالتفاصيل
أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مستوى قياسي مرتفع، أمس الأربعاء، مع صعود الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي بفضل بيانات مشجعة عن اقتصاد الولايات المتحدة وانحسار المخاوف من العواقب المالية لفيروس الصين.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 483.02 نقطة بما يعادل 1.68 بالمائة ليصل إلى 29290.65 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 37.12 نقطة أو 1.13 بالمائة مسجلا 3334.71 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 40.71 نقطة أو 0.43 بالمائة إلى 9508.68 نقطة.
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