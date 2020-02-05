شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يُدشن المركز الموحد للخدمات والان نبدء بالتفاصيل

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، المركز الموحد للخدمات بجدة والذي تشرف عليه إمارة المنطقة.

ويضم عددًا من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمراجعين ورجال وسيدات الأعمال ورواد ورائدات الأعمال ، تحت سقف واحدٍ بما يوفر الوقت والجهد ويسهل عليهم إنهاء إجراءاتهم ، وقدّم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على النهضة التي تشهدها منطقة مكة المكرمة.

ودعا أمير منطقة مكة المكرمة أبناء المنطقة للاستفادة من الخدمات التي يوفرها المركز ليساهموا في تنمية هذه البلاد.

وتجوّل الأمير خالد الفيصل في المركز واستمع لشرح عن أقسامه ومن ضمنها، مركز مِراس جدة الذي يقدم خدمات؛ وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأمانة جدة والعاصمة المقدسة بالإضافة لخدمات غرفة جدة.