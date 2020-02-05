شكرا لقرائتكم خبر عن «مهمة الابتكار» يناقش التغير المناخي والطاقة النظيفة والان نبدء بالتفاصيل

على هامش استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين، اختتمت في الرياض اليوم، فعاليات الاجتماع التحضيري للطاقة النظيفة ومهمة الابتكار (CEM11/MI5) الذي نظمته وزارة الطاقة خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير الجاري بمشاركة 24 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، وزير الطاقة.

وناقش اجتماع (مهمة الابتكار) تسريع الابتكار في تقنيات الطاقة النظيفة، للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وكذلك التغير المناخي، وسبل مضاعفة الاستثمارات في البحث والتطوير والابتكار في مجال الطاقة النظيفة، والعمل مع القطاع الخاص لزيادة استثماراته في هذا المجال.

وعُقدت ورشة عمل لاستعراض الابتكارات السعودية في مجال الطاقة النظيفة بمشاركة وزارة الطاقة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك.

وخلال الاجتماع استعرضت المملكة برنامج رئاستها لمجموعة العشرين، وجهودها في مجال البحث والتطوير.