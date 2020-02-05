لمدة 8 ساعة.. قطع المياه عن مناطق في الجيزة

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، قطع المياه عن 4 مناطق، لمدة 8 ساعات، اعتبارا من العاشرة مساء الجمعة 7 فبراير، وحتى السادسة صباح السبت.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الانقطاع نظراً لقيام الشركة بأعمال الاحلال والتجديد لطلمبات محطة رفع صرف صحي أرض اللواء بمنطقة حي بولاق الدكرور، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق: "شارع الهرم بدءا من نصر الدين حتي المساحة – شارع الهرم حتي تقسيم عمرو ابن العاص الأول والثاني والثالث – ترعة عبد العال (1-2) – كفر طهرمس".

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

كما أكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.