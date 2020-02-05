شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى برلين: تقديم الدعم الكامل بهدف زيادة الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد السفير خالد جلال، السفير المصرى فى ألمانيا، بالجناح المصرى المشارك في معرض فروت لوجستيكا فى العاصمة الألمانية برلين، لافتا إلى أهمية تقديم الدعم الكامل بهدف زيادة الصادرات الزراعية، واستمرار تواجد المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح السفير الجناح المصرى، برفقة ماهر الشريف، الوزير المفوض التجارى، وعبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وعدد من قيادات الرقابة الإدارية ومجلس النواب.

واستمع السفير خلال تفقده الجناح المصرى للمصدرين، وحرص على لقاء كل المشاركين ممثلي 89 شركة مصرية، موضحا أن ألمانيا من الدول الهامة وتعد قلب أوروبا.

وحول مشاركة عدد من النواب وقيادات من الرقابة الإدارية في المعرض، أوضح عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الهدف هو تذليل كافة العقبات أمام مجتمع المصدرين، وذلك من أجل زيادة الصادرات فى ظل المنافسة العالمية الكبيرة.

ويشارك من أعضاء مجلس النواب، النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية فى البرلمان، والنائب محمد زكريا.

وأنطلقت فعاليات معرض برلين الدولى للحاصلات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة اليوم، وسط مشاركة نحو 136 دولة من بينها مصر وعدد من الدول العربية.

وتشارك في المعرض الدولى فى برلين 89 شركة مصرية تنافس بمنتجات من الفاكهة والخضر خاصة البرتقال والفراولة والليمون والتمور والثوم والبصل والبازلاء، وغيرها من المنتجات المصرية التى تحظى بقبول عالمى.

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