شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ «ساما» يؤكد تعزيز شفافية أسواق المشتقات المالية والان نبدء بالتفاصيل

• هدفنا تطوير القطاع المالي وخفض مخاطر الائتمان

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي "ساما" الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، اهتمام المؤسسة الدائم على تعزيز شفافية أسواق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية.

وأضاف، خلال مشاركته في حتفل تدشين المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية، أن إطلاقُ أول مركز مستقل يُعنى بحفظ بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية يمثل حدثاً بارزاً في تطوير القطاع المالي بالمملكة.

وقال محافظ "ساما": "يُعدُّ تحسين مستوى الشفافية وخفض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للمؤسسات المالية في عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية محوراً رئيساً في دعم إنشاء بنية متينة للسوق المالية".