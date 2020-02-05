شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ «ساما» يؤكد تعزيز شفافية أسواق المشتقات المالية والان نبدء بالتفاصيل
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي "ساما" الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، اهتمام المؤسسة الدائم على تعزيز شفافية أسواق المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية.
وأضاف، خلال مشاركته في حتفل تدشين المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية، أن إطلاقُ أول مركز مستقل يُعنى بحفظ بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية يمثل حدثاً بارزاً في تطوير القطاع المالي بالمملكة.
وقال محافظ "ساما": "يُعدُّ تحسين مستوى الشفافية وخفض مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة للمؤسسات المالية في عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصات مركزية محوراً رئيساً في دعم إنشاء بنية متينة للسوق المالية".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ «ساما» يؤكد تعزيز شفافية أسواق المشتقات المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.