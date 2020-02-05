شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تكشف حقيقة مقطع «نقص أكياس الشعير» والان نبدء بالتفاصيل
نفت وزارة التجارة، اليوم، ما تم تداوله من وجود نقص في وزن أكياس الشعير بإحدى الشاحنات، مؤكدة أنه تم وزن عينات من نفس الأكياس ووجدت صحيحة.
وقالت "التجارة"، إنها باشرت بالتعاون مع "المؤسسة العامة للحبوب" موقع الشاحنة التي ظهرت في الفيديو المتداول عن نقص بوزن أكياس الشعير، وتم أخذ عينات من نفس الأكياس ووزنها بميزان مخصص لوزن تلك العبوات، خلافًا للميزان المستخدم في المقطع، وتبين أنها مطابقة للوزن النظامي ولا توجد مخالفة.
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