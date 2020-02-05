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14 تريليون دولار يتداولها نظام البنوك العالمي يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة بوز ألين هاميلتون للاستشارات الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية، مايكل ماكونيل، إنه يجب الحوار والعمل من أجل المحافظة على الاقتصاد العالمي، وفي كل يوم عمل هناك من 13 إلى 14 تريليون دولار يجري تداولها في نظام البنوك العالمي، مما يؤكد أهمية العمل على تطوير أنظمة الأمن السيبراني، وأضاف أن «العالم لن يعمل بدون بنوك، لأنه لا يمكن أن تكون هناك وسيلة لتبادل السلع إلا مع وجود النقد».



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