كتب: ضياء السقا
تراجعت أسعار الذهب، في الأسواق المصرية، الأربعاء 5 فبراير، بقيمة 7 جنيهات، مقارنة بتعاملات الثلاثاء.
وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخه، مؤخرا، حيث وصل سعر عيار 21 لـ 706 جنيهات، نتيجة التوتر بين أمريكا وإيران.
وسجل عيار 21، الأربعاء، 683 جنيها للجرام، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.
وكشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سبب الهبوط هو بيع الصين جزء من احتياطي الذهب لديها لدعم اليوان، الأمر الذي تسبب في هبوط الأسعار نتيجة زيادة المعروض.
وشهد السعر العالمي لأوقية الذهب هبوط ملحوظ من 1560 إلي 1550 دولار.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الأربعاء، كالتالي:
عيار 18 بـ 585.40 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 683 جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 780 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5104 جنيهات
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصوله لأعلى مستوى.. انخفاض حاد لأسعار الذهب في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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