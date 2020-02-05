شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يعزز مكاسبه إلى نحو 4% بعد بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وزادت مكاسبها رغم صور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت ارتفاعا اعلى من المتوقع في الأسبوع الماضي.



وركز المستثمرون في سوق الخام اليوم على إعلان الحكومة الصينية اختبار عقارين أثبتا فاعلية قوية في علاج فيروس كورونا فضلا عن استمرار الجهود لاحتواء تفشي المرض.



وارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الصين إلى نحو 500 شخص مع إصابة ما يقرب من عشرين ألف حالة.

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وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط بحوالي 3.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى زيادة قدرها ثلاثة ملايين برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية ارتفاع مخزون النفط في الولايات الممتحدة بحوالي 4.2 مليون برميل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 4% إلى 51.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 51.8 دولار وأقل سعر عند 49.4 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 3.7% إلى 55.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 56.4 دولار وأقل سعر عند 54.05 دولار.