شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع قليلاً بعد تصريحات رئيس البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم في اعقاب تصريحات إيجابية أطلقها رئيس البنك المركزي "فيليب لو".



وصرح "لو" بانه يتوقع تأثيراً قصير المدى على الاقتصاد الأسترالي بسبب فيروس كورونا رغم ظهور حالات إصابة بالفيروس في البلاد، كما أشار إلى أن النمو الاقتصادي سيتواصل هذا العام ليصل إلى 2.75% و3% عام 2021.



كان البنك المركزي الأسترالي قد قرر أمس الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.75% دون تغيير، تماشيا مع التوقعات.

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وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس إلى أكثر من 500 حالة بينما أصيب ما يقرب من 21 ألفاً آخرين.



وونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أكاديمية وبحثية في الصين أنهم اكتشفوا عقارين جديدين لعلاج فيروس كورونا ويجري تجربته على عدد من المصابين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6748، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6775، وأقل سعر عند 0.6723.