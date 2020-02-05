شكرا لقرائتكم خبر عن بلو لوب: «المدينة الفاضلة» هدية المملكة للعالم والان نبدء بالتفاصيل

• المدينة ستكون خالية من كافة الملوثات البيئية وتستخدم أفضل الأدوات التقنية

أشادت شبكة بلو لوب الاقتصادية البريطانية المتخصصة بخطة المملكة لبناء "مدينة فاضلة" جديدة خالية من كافة الملوثات البيئية وتستخدم أفضل الأدوات التقنية، مؤكداً أن ذلك المشروع المرتقب، الذي لم يتم الكشف عنه بشكل رسمي بعد، سيكون بمثابة هدية من السعودية للعالم.

وأضافت الشبكة بقولها: "المملكة تعمل على مشروع مدينة مثالية فاضلة أو يوتوبيا –كما يطلق عليها- بالتعاون مع المهندس المعماري العالمي بيارك إنغلز Bjarke Ingels، الذي يشترك في مشروع القدية مع المملكة.

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ونقلت الشبكة عن المهندس المعماري مؤسس شركة بيارك إنغلز جروب Bjarke Ingels Group (BIG) ، قوله في حوار خاص لصحيفة الجارديان، إنه "يعمل على مشروع سري كبير مع المملكة"، واصفاً الإنجاز المرتقب بأنه سيشكل "نظام بيئي مثالي من صنع الإنسان أقرب ما يكون إلى أن يكون إلى مدينة فاضلة على الأرض، وسيصل إلى كل ما يمكن أن يتخيله الإنسان من تقدم".

وقال إنغلز: "أعتقد بقوة أن التحول الحضري في المملكة سيشارك في تمهيد الطريق لإصلاح اجتماعي وثقافي كبير، تسعى إليه البلاد في الفترة الحالية بشكل واضح".

وأضاف: "الطريق إلى التأثير الأخلاقي وحماية البيئة هو اتجاه المستقبل الذي نريده للشركات والحكومات تبنيه مستقبلاً، حتى لو كانت لديهم وجهات نظر مختلفة الآن".واستطرد: "علينا أن ننبذ خلافاتنا إذا كنا نريد خلق مستقبل مختلف".

وحسب وصف مهندس المشروع المرتقب، فستملك المدينة المتوقعة نظام بيئي طبيعي من صنع الإنسان.