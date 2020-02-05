شكرا لقرائتكم خبر

بنك أبوظبي الأول يقدم تمويلا مدعوما لمستفيدي «سكني»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

شهد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، ماجد الحقيل، أمس توقيع اتفاقية طرح برنامج القرض العقاري المدعوم بين صندوق التنمية العقارية وبنك أبوظبي الأول، يقدم البنك من خلالها الحلول التمويلية لمستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك في مقر الصندوق بالرياض.

ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق العقاري المشرف العام منصور بن ماضي، فيما وقعها من جانب بنك أبوظبي الأول الرئيس التنفيذي لفرع البنك في المملكة ليث الشيبان.

وأوضح ابن ماضي أنه في إطار الشراكة بين الصندوق العقاري والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل المعتمدة، تأتي هذه الاتفاقية مع بنك أبوظبي، بهدف تقديم الخدمات التمويلية ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم، انطلاقا من حرص الصندوق على تنويع الخيارات التمويلية والسكنية من الجهات المرخص لها في المملكة، مرحبا بالتعاون الذي يجمع الصندوق العقاري مع بنك أبوظبي الأول.

Advertisements

وأكد أن نموذج الشراكة مع الجهات التمويلية أثمر عن استفادة أكثر من 230 ألف مستفيد من «القرض المدعوم» حتى نهاية يناير الماضي، موضحا أن برنامج القرض العقاري المدعوم يشتمل على عدد من الحلول التمويلية والسكنية، ومنها شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، إضافة إلى البناء الذاتي، ورهن العقار وتحويل القرض القائم إلى مدعوم.

من جانبه قال الشيبان إن البنك يحرص على أن يكون له دور فاعل خلال هذه المرحلة التي يشهد فيها قطاع الإسكان والتمويل في المملكة نقلة تاريخية وحراكا كبيرا، مشيرا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية الرامية إلى تسهيل الحصول على السكن للمواطنين يعد جزءا من إسهاماته ودوره التنموي، في سبيل السعي لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد أن سوق التمويل العقاري السعودي يعد سوقا واعدا، حيث أحدث نقلة نوعية في تقديم الحلول التمويلية للمواطنين السعوديين، بفعل الأنظمة والتشريعات التي سنتها مؤسسة النقد العربي السعودي، مبينا أن ذلك مما شجع بنك أبوظبي في طرح برنامج القرض العقاري المدعوم، الذي يعتبر من البرامج المحفزة لتملك الأسر للمساكن، مثمنا دور صندوق التنمية العقارية في تسهيل إجراءات القروض المدعومة وتعدد الخيارات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل بالسوق السعودي، منوها إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية يستقبل بنك أبوظبي في المملكة طلبات التمويل السكني المدعوم.

بنك أبوظبي الأول

دشن عملياته المصرفيه في السعودية مايو 2019

فروعه في الرياض وجدة والخبر

برنامج القرض العقاري المدعوم