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3 مسارات لتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

أكدت مساعد مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية، منال العمر، أن الوزارة وضعت ثلاثة مسارات رئيسة لتمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي، مشيرة إلى تطوير استراتيجية الوزارة وتحديث أدوارها الرئيسة لمواكبة متطلبات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.

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وأوضحت العمر خلال لقاء الثلاثاء لسيدات الأعمال الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال بحضور عضو مجلس الإدارة نوف التركي، أنه تم التركيز على تمكين المرأة في القطاع العام، وذلك من خلال إنشاء وكالة تمكين المرأة. وتندرج تحت هذه الوكالة مبادرة «تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي».

وذكرت أن المبادرة تسعى إلى رفع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية من 39,8 % إلى 42%، وخفض نسبة الفجوة النوعية بين النساء والرجال في وظائف الخدمة المدنية حسب دليل التصنيف الوظيفي من 50,8 % إلى 48,31%.

وحول مسارات تنفيذ المبادرة قالت العمر إن هناك ثلاثة مسارات رئيسة، الأول يتعلق بالمسار التشريعي والتنظيمي، من خلال مراجعة الأدلة واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية لوضع واقتراح مواد تدعم تمكين المرأة، والخروج بدليل للتوازن بين الجنسين. والثاني يتعلق بالمسار التطويري (أفراد ومؤسسات) من خلال تطوير بيئة عمل مناسبة للمرأة في القطاع الحكومي. أما الثالث فيتعلق بمسار الممكنات الذي اتخذته المنصة الوطنية للقيادات النسائية دليلا إرشاديا لتعزيز أساليب التعامل بين الجنسين في العمل.