شكرا لقرائتكم خبر

تسجيل 4400 طلب في ملتقى توظيف «طاقات صناعية»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء

شهدت فعاليات ملتقى توظيف «طاقات صناعية» تسجيل أكثر من 4400 طلب على رابط التسجيل الالكتروني المخصص للتقديم على الوظائف المطروحة التي تشمل مجالات وتخصصات صناعية ومهنية وإدارية متنوعة، في أكثر من 13 شركة ومؤسسة وجهة وطنية متميزة، إضافة إلى ورش العمل الخاصة التي تجرى للمتقدمين المقبولين خلال «أمس واليوم الخميس»، وذلك بمقر المعهد الصناعي الثانوي الأول بالمحافظة.

وافتتح وكيل محافظة الأحساء، معاذ الجعفري، أمس فعاليات الملتقى الذي تنظمه غرفة الأحساء بالشراكة مع مكتب الضمان الاجتماعي «تمكين»، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمعهد الصناعي الثانوي الأول، وذلك في مقر المعهد بالمحافظة.

وأكد الجعفري أن تكامل وتناغم عمل القطاعين الحكومي والخاص يسهمان في تحقيق مستهدفات التوطين وإيجاد فرص عمل جديدة وواعدة لأبناء وبنات الأحساء، بدعم وشراكة منظومة العمل والتنمية الاجتماعية للقطاع الخاص، مثمنا تنظيم الملتقى الذي يعرض 2674 وظيفة مباشرة، وتدريبا منتهيا بالتوظيف لشباب الأحساء، متمنيا نجاح الملتقى وتحقيق أهدافه وقطف ثماره.