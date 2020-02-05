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السيدات يشكلن 58% من مستفيدي حافز الملتحقين بسوق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فيما أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أمس 506 ملايين ريال في الحسابات البنكية لـ334 ألف مستفيد ومستفيدة عن شهر يناير 2020، تجاوزت نسبة السيدات الملتحقات بسوق العمل في القطاع الخاص من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل خلال الشهر نفسه 58%.

وبحسب إحصائية «هدف» بلغ عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل 174 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 160 ألف مستفيد ومستفيدة، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر يناير، بلغ ألفي مستفيد ومستفيدة، منهم 1328 أنثى يمثلن نسبة 58.2% و952 ذكرا.

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ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعما لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين حرص «هدف» على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

مستفيدو برنامج حافز في يناير 2020

إيداع 506 ملايين ريال

المستفيدون 334 ألفا

160.365 مستفيدا من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل

173.763 مستفيدا من حافز البحث عن عمل

الملتحقون بسوق العمل