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طرح مسودة القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مشروع مسودة القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي، داعية العموم والمختصين والمهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم، تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة.

وأوضحت المؤسسة في بيان أمس أنها تتطلع من خلال هذه القواعد إلى تطوير صناعة التأمين ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، داعية العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع «مسودة» القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال (14) يوما، بدءا من 5 فبراير 2020 عبر البريد الالكتروني، مبينة أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

وتهدف قواعد أعمال التأمين المصرفي إلى توسيع نطاق توزيع وتسويق منتجات التأمين عبر البنوك، والتيسير على العملاء للحصول على جميع احتياجاتهم المالية من مكان واحد، وتنظيم أعمال وممارسات التأمين المصرفي في المملكة والعلاقات بين شركات التأمين والبنوك في هذا الشأن، كما تعد وسيلة لضمان وصول المنتجات التأمينية إلى المناطق النائية، وتيسيرا للوصول إلى منتجات الادخار المصرفي.