شكرا لقرائتكم خبر

850 مشروعا في منتدى المشاريع المستقبلية تتجاوز قيمتها 600 مليار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تشارك في أعمال منتدى المشاريع المستقبلية في الرياض هذا العام 35 جهة حكومية وخاصة لعرض أهم المشاريع المخطط لها بالمملكة في المرحلة المقبلة، ويبلغ عددها أكثر من 850 مشروعا، تتجاوز قيمتها التقديرية 600 مليار ريال، معظمها لتنفيذ مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن النسخة الثانية من أعمال المنتدى الذي سينطلق في الرياض يومي 25 - 26 فبراير 2020، في مؤتمر صحفي عقد أمس في الرياض، بحضور ملاك المشاريع التي سيتم استعراضها خلال المنتدى ورعاته.

ويعد منتدى المشاريع المستقبلية أحد مبادرات الهيئة التي تتيح من خلالها الفرصة أمام المقاولين والمستثمرين والموردين والمطورين والبنوك وشركات التأمين ومراكز الدراسات والاستشارات وجميع المهتمين، للاطلاع على تفاصيل أهم المشاريع المستقبلية، وأهم الفرص الاستثمارية التي توفرها.

Advertisements

ومن ضمن ملاك المشاريع المشاركين في النسخة الثانية جهات حكومية وخاصة تمثل قطاعات استراتيجية وحيوية متنوعة، من أبرزها النفط والصناعة والسياحة والترفيه والنقل والإسكان والبنية التحتية والتعدين.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، المهندس ثابت آل سويد، خلال المؤتمر أن المنتدى يمثل منصة فريدة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم، ولتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية وللجهات الداعمة لمعرفة توجه المشاريع للفترة المقبلة. كما يمثل فرصة سانحة للمقاولين والمستثمرين لاكتشاف المشاريع المستقبلية المطروحة، من جهات عدة، تحت مظلة واحدة وفي مكان واحد، مما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، فضلا عن أنه يمثل فرصة استثنائية لبناء العلاقات، إذ يتيح للمقاولين والمستثمرين الاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة، الأمر الذي يحسن من خططهم وقراراتهم من خلال التعرف على الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية وتكاليفها التقديرية وآلية التأهيل والمنافسة عليها، وخلق شبكة من العلاقات بين ملاك المشاريع والمقاولين والمهتمين، بالإضافة إلى إتاحة فرصة بناء شراكات بين المقاولين أنفسهم.

وحققت النسخة الأولى من المنتدى التي انعقدت في عام 2019، نسبة رضا بين المشاركين بلغت 91%، مما انعكس إيجابا على التفاعل من قبل الجهات المهتمة للمشاركة في النسخة القادمة، وارتفعت نسبة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة من 23 جهة إلى 35 جهة، وزادت القيمة الإجمالية للمشاريع المطروحة من نحو 450 مليار ريال إلى أكثر من 600 مليار، وبحضور متوقع لما يقارب 2000 مقاول ومهتم بالقطاع.

المشاركون في المنتدى هذا العام: